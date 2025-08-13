Leoni-Liverpool: tutto in 8 giorni! Il traguardo è a un passo

13/08/2025 | 17:11:31

Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool: trattativa rapidissima, prima chiamata lo scorso 5 agosto da parte di Gianluigi Longari per Sportitalia, siamo sul rettilineo finale e a un passo dal traguardo. Il Parma aveva chiesto 40 milioni, si accontenterà di 35-36 milioni bonus compresi, a maggior ragione se dovesse esserci una percentuale su futura rivendita. Leoni si trasferirà subito a Liverpool, il Parma ha avuto una giornata di contatti diretti con il club inglese e si sta davvero avvicinando a tutti gli accordi.

Foto: Instagram Leoni