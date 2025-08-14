Liverpool, è l’ora di Leoni: visite mediche imminenti

14/08/2025 | 10:10:57

Giovanni Leoni è vicinissimo a vestire la maglia del Liverpool. La prima chiamata è dello 5 agosto da parte di Gianluigi Longari, quando ancora nessuno aveva accostato il profilo del classe 2006 ai Reds. Accordo raggiunto tra le parti e visite mediche imminenti per il giovanissimo centrale italiano, corteggiato dalle big italiane che hanno poi optato per soluzioni più economiche. Solo il Liverpool si è avvicinato ai 40 milioni di euro (circa 34 milioni di sterline) chiesti dal Parma, tra parte fissa e bonus. Il nativo di Roma è pronto dunque a partire alla volta del Merseyside per iniziare la sua nuova avventura britannica.

Foto: Instagram Leoni