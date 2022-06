Leone a Terni: servono idee e non “figurine”. Bandecchi ha già speso tanto

Luca Leone ha strappato la conferma a Terni. E un lungo contratto, quasi come se fosse un premio per la promozione dalla Serie C, ormai distante. Bandecchi è un grande patron, ha messo a disposizione sempre un budget esagerato, a maggior ragione per la Serie B. Un budget che ora il

direttore sportivo deve saper utilizzare per evitare i lamenti e le sfuriate dello stesso Bandecchi, un classico della scorsa stagione. Servono idee fresche, magari non andando sui soliti ultratrentenni con contratti biennali o triennali. E qui Leone si gioca molto, a prescindere dal contratto. Bandecchi non è il tipo che ama soltanto spendere. Anzi, spende a condizione di poter vincere. Altrimenti, sono guai per tutti.

Foto: Twitter Ternana