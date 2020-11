Leonardo: “Tuchel sotto esame. Icardi? Credo in lui, come in Kean”

Il ds del PSG, il brasiliano Leonardo, ha tenuto un botta e risposta con i tifosi parigini sul sito ufficiale del club. Si è parlato di diversi temi, di Tuchel, Neymar, Icardi e Kean in particolare.

Queste le parole di Leonardo: “Tuchel? Il club deve dare appoggio al tecnico ma anche dire quello che pensa. Non ci sono piaciute le dichiarazioni pubbliche sul mercato, ma rispettiamo il suo parere. Abbiamo parlato tra noi, sono cose che succedono: oggi la situazione è chiara a tutti. Ci sono state discussioni interne, sarebbe strano non averne. La cosa sicura è che non abbiamo mai pensato di cambiare Tuchel, non abbiamo mai contattato nessun altro allenatore. Poi c’è chi parla perché il ruolo di tecnico del PSG è ambito, per fortuna. Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi e restare uniti. Ci sono tante piccole preoccupazioni, dagli infortuni ai tanti impegni fino all’inizio in Champions League. È tempo di non sprecare energie per altro. Conterà cosa faremo fino a Natale, poi vedremo”.

Sui rinnovi: “I contatti sono già stati avviati, c’è tempo. Non voglio parlare sempre del COVID-19, ma non possiamo far finta di niente e dobbiamo adattarci. Abbiamo cominciato a parlare dei rinnovi di Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat e Draxler. Intensificheremo le discussioni nelle prossime settimane. Sappiamo che la situazione Covid ha cambiato tutto, il club non riesce a permettersi tutti questi milioni come una volta, quindi si potrà anche parlare di una richiesta di riduzione degli ingaggi”.

Su Icardi: “Abbiamo ottenuto in prestito un giocatore che ha segnato 25 gol a stagione. Lo abbiamo osservato bene e abbiamo deciso di confermarlo. Tutti erano d’accordo: l’opzione era di 70 milioni e siamo riusciti ad ottenere uno sconto. Solo perché un giocatore è infortunato non significa che non sarà importante nei prossimi 5 anni. E lui è stato già importante, nel corso di tutta la scorsa stagione, anche se ha giocato meno nella Final 8 di Champions. Mi aspetto molto da lui, è stato un investimento importante e so che può essere decisivo ad altissimi livelli. Lo aspettiamo al massimo della forma e speriamo possa darci una grande mano”.

Su Kean: “Non esiste un’opzione nel prestito concordato con l’Everton. Avremmo dovuto stabilire un importo enorme, in Inghilterra funziona in un modo un po’ particolare. È un giocatore eccellente, che seguiamo da tempo, un giocatore molto forte e sta facendo cose strepitose. Sappiamo che è difficile riuscire a mantenere i giocatori più forti che abbiamo in rosa, ma è il nostro obiettivo: vorremmo andare avanti con questo ciclo”.

Foto: Sito PSG