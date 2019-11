Leonardo sicuro: “Mbappé al Real? No, resterà al Psg al 100%”

Niente Real Madrid per Kylian Mbappé, almeno stando alle recenti dichiarazioni di Leonardo. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport blindando di fatto il fuoriclasse francese classe ’98. Queste le parole del dirigente brasiliano: “Mbappé al Real? Non so cosa abbia detto Zidane, non ho sentito. L’unica cosa certa è che Mbappé resterà qui al 100%: è un nostro giocatore e non si muove. Il rinnovo di contratto? Vedremo più avanti”.

Foto: Twitter ufficiale Psg