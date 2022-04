Leonardo: “Pochettino ha un altro anno di contratto. Donnarumma era un’operazione da fare. Mbappé? Gli credo”

Ieri sera il Psg si è laureato campione di Francia. Leonardo a Sky Sport ha fatto un bilancio della stagione dei francesi, parlando soprattutto del dualismo in porta tra Navas e Donnarumma: “La situazione era chiara per tutti fin dall’inizio, poteva essere più o meno difficile da gestire. È vero che avevamo un portiere che stava facendo benissimo come Navas, uno dei migliori al mondo. Donnarumma è diventato uno dei portieri più forti al mondo a 22 anni e secondo me era un’operazione da fare, anche se avevamo già un portiere del livello di Navas. Si è cercato di dare a entrambi una certa continuità. Forse se avessimo superato il turno questa situazione poteva essere positiva, invece per una sconfitta questa difficoltà si è evidenziata. I due giocatori sanno tutto e questa è sempre stata una situazione chiara per loro. Se c’è una soluzione che è la migliore per tutti, non avremo problemi a prendere una decisione. Il rapporto con loro è molto chiaro e diretto. Chi allenerà il Psg la prossima stagione? Pochettino ha un altro anno di contratto con noi, è stata una stagione pesante per tutti. Il resto lo vediamo con calma. Mbappé? Penso che stia dicendo la verità quando dichiara che non sa, io ci credo. Lui sa quello che vogliamo, il nostro rapporto è buono”.

FOTO: Twitter Psg