Leonardo: “Orgogliosi di questo punto, abbiamo dimostrato carattere. Su Ibra e il mercato…”

Dopo Lazio-Milan anche il dirigente rossonero Leonardo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “I tre punti sarebbero stati un passo in avanti importante, ma abbiamo fatto comunque un passo in avanti. La squadra ha saputo soffrire su un campo difficilissimo, dobbiamo fare i complimenti alla squadra per come ha saputo soffrire, sono convinto che il Milan crescerà. Sono contento perché questa squadra ha qualità e carattere, io mi ricordo da dove siamo partiti, questa squadra sta cercando il carattere. Il punto di oggi lo portiamo a casa con tanto orgoglio e dobbiamo fare i complimenti a tutti, abbiamo saputo soffrire e abbassarci, siamo sempre stati sul pezzo. Ora c’è una striscia di partite da qui a fine anno che ci può portare punti e soddisfazioni. Sentenza UEFA? Anche loro stanno capendo cosa fare, non credo abbiano un’idea chiarissima. E’ una stagione piena di situazioni da sistemare, da risolvere, dobbiamo avere molta pazienza per arrivare dove vogliamo noi. Tutti, stiamo provando a superare situazioni difficili, siamo quinti e ci aspetta il mercato di gennaio e il recupero di tanti infortunati. Ibrahimovic? Lasciamo Gattuso tranquillo col mercato, lui deve pensare alle partite e alla squadra e lo sta facendo al meglio. Non tutto quello che pensiamo adesso si concretizzerà, se i contratti non vengono firmati e depositati non c’è nulla. Dobbiamo stare tranquilli ora, il mercato non è la priorità, la priorità è finire bene il 2018”.

Foto: Twitter ufficiale Milan