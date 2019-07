Leonardo: “Neymar? Non sono arrivate offerte per lui”

A margine della partita amichevole tra Parigi Saint-Germain e Norimberga (1-1), Leonardo ha risposto alle domande sul futuro di Neymar: “ Onestamente non c’è nulla di diverso dall’ultima volta che abbiamo parlato. Niente affatto. Non c’è nessuna offerta concreta per Neymar, lui è con noi. È un giocatore del Paris Saint-Germain “.

Foto: Sito Paris Saint Germain