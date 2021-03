Leonardo: “Nessuna trattativa in corso per Messi e Ronaldo. Di Maria? Vogliamo prolungare il contratto”

Nel corso dell’intervista rilasciata a RMC, Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha commentato le voci di mercato che vorrebbero la formazione parigina sulle tracce di Messi e Ronaldo, escludendo trattative in corso: “Il PSG è sempre menzionato in ogni finestra. Tutti i grandi giocatori sono accostati al PSG e questa è una buona cosa. È qualcosa che dovrebbe essere valorizzato. Siamo sempre in grado di parlare con i grandi giocatori, che vorrebbero venire. Ma non abbiamo trattative in corso per un nuovo giocatore così”.

L’ex Milan e Inter ha poi fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Angel Di Maria: “Abbiamo l’intenzione di prolungare il contratto e siamo sulla buona strada. Ci stiamo lavorando e tra qualche giorno potrebbe esserci il colloquio per chiudere“.

Foto: sito Psg