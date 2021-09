Leonardo: “Mbappè non partirà a fine stagione, il rapporto con il PSG è profondo. Delusi dal Real Madrid”

Leonardo, direttore generale del PSG, ha parlato ai microfoni di Canal Plus della situazione relativa al futuro di Kylian Mbappè. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Non vedo Kylian partire alla fine di questa stagione. Il rapporto di Mbappé con il Paris Saint-Germain è profondo. Non pensiamo ad altro. Penso che nessuno qui veda il futuro senza di lui”.

Poi aggiunge: “Il fatto che Mbappé “sia rimasto era l’unica notizia che poteva capitare. Non abbiamo mai pensato di fare tutto questo senza Kylian. Conoscete la storia. Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid. Siamo stati chiari sull’offerta che hanno fatto. Non era sufficiente dal nostro punto di vista. Era meno di quello che abbiamo pagato. Quanto alla loro ultima offerta, non è mai arrivata”.

Foto: Sito PSG