Leonardo: “Illegale il comportamento del Real Madrid. La volontà di Mbappé? Non tratteniamo nessuno, ma l’offerta è bassa”

Leonardo, direttore generale del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni dell’emittente francese RMC Sport per parlare del futuro di Kylian Mbappé sul quale è piombato forte il Real Madrid. Ecco le sue parole:

Sulle proposte di rinnovo avanzate dal PSG a Mbappé

“Non abbiamo fatto molte comunicazioni pubbliche riguardo al futuro di Mbappé, ma la nostra posizione è sempre stata quella di tenere Kylian e di estendere il suo contratto. Questo è sempre stato il nostro obiettivo e lo è ancora. Abbiamo fatto due offerte importanti a Kylian: una che lo poneva al vertice della rosa due mesi fa e una al di sopra di quei giocatori molto di recente. Vogliamo dimostrargli che è un giocatore importante, al centro del progetto, ma non al di sopra del progetto”.

Sul Real Madrid

“Rispetto alla posizione del Real, a me sembra una strategia per avere poi un no da parte nostra, per dimostrare di aver provato a fare di tutto e aspettare un anno per averlo libero. Il Real Madrid si comporta così da due anni, non è corretto, illegale anche perché ha contattato il giocatore. Per noi è inaccettabile, perché non è corretto. Questa è la prova stessa della strategia: arriva un’offerta a un anno dalla scadenza del contratto ea 7 giorni dalla fine del mercato. Vogliono il rifiuto per mostrare che hanno provato di tutto e iniziare a negoziare per il prossimo anno”.

Sulla volontà del calciatore

“Non tratteniamo nessuno. Se qualcuno vuole andarsene e le nostre condizioni sono soddisfatte, vedremo. Ma abbiamo creato un sogno con i nostri giocatori quest’estate e non permetteremo a nessuno di distruggerlo. L’offerta è considerata ben lontana da ciò che Kylian rappresenta oggi. Anche noi dobbiamo girare parte di questi soldi al Monaco e riteniamo che la proposta non sia sufficiente”.

Foto: Twitter Milan