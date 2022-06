Leonardo: “Il mio addio al Psg? Non c’è un nesso con il futuro di Mbappé”

Ai microfoni dell’Equipe ha parlato l’ex ds del Psg Leonardo che risponde inizialmente alla domanda se il suo addio coincide con Mbappè: “No. Era finita la stagione e forse era il momento di decidere le cose per il futuro”. Riguardo il suo addio mai ufficializzato, Leonardo esclama: “Ne abbiamo parlato con il club. Senza dubbio questo è il mio modo di essere, ma trovo sempre un po’ patetico dire ‘Grazie mille, arrivederci…’. Non era importante fare una dichiarazione. Il mio rapporto al PSG è sempre stato legato a un’emozione troppo forte. Sono arrivato lì come giocatore in un momento in cui il club era in fermento, la squadra aveva vinto la Coppa delle Coppe, ho vissuto un anno molto intenso. Se sono tornato qui nel 2011, è stato perché avevo indossato questi colori. C’era emozione al momento dell’arrivo, al momento della partenza e, anche lì, al momento dell’addio, ora”.

Foto: Sito Psg