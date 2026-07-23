Leonardo: “Guardiola? Abbiamo le idee chiare, vogliamo un CT in armonia con noi”

23/07/2026 | 15:55:18

Leonardo ha parlato del momento della Nazionale in conferenza stampa e dei piani per la ripartenza: “C’è da costruire un’idea, io e Paolo siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. A lui è arrivata questa proposta molto forte, con il passare dei giorni è diventato il suo sogno e quindi anche il mio. La nostra complicità e l’amicizia sono ingredienti che potremo trasmettere, c’è bisogno di energia positiva creare un movimento che coinvolge tutti altrimenti non riusciremo a uscire. Vogliamo fare il ct quanto prima ma definire bene quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, si parla di piani A B C e abbiamo le idee chiare anche su quello. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti, ma bisogna trovare quello che sia in sintonia con la direzione tecnica. Fino ad ora c’era un ct che era a capo di tutto, ora l’idea è creare una metodologia di allenamento che vada a cascata a partire dalla Nazionale A fino alle giovanili. Guardiola? La fretta è comprensibile, ma in questo percorso è fondamentale fare quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare”.

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