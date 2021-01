Leonardo e il sogno Messi: “Giocatori come lui saranno sempre nella lista dei desideri del PSG”

Il Paris Saint Germain rimane vigile sulla situazione legata a Leo Messi. Nonostante per adesso l’allarme sembri rientrato, arriverà inevitabilmente il momento delle decisioni per la Pulce. A confermare l’interesse dei parigini per il campione argentino è direttamente Leonardo, direttore sportivo dei campioni di Francia, ad una intervista per France Football: “I grandi giocatori come Messi saranno sempre sulla lista del PSG. Ma non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al tavolo di coloro che seguono la situazione da vicino. Di fatto non siamo seduti, ma diciamo che abbiamo la sedia prenotata, nel caso. Quattro mesi nel calcio sono un’eternità”.

Foto: sito Milan