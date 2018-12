Leonardo conferma: “Ibrahimovic non arriverà. Su Gattuso, Fabregas e il mercato…”

Leonardo, dirigente del Milan, è intervento ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul futuro di Ibrahimovic (“Non arriverà”), confermando quanto anticipato da Michele Criscitiello su Sportitalia. Ecco le sue parole: “Abbiamo tante situazioni, abbiamo tanti infortuni, bisogna cambiare tanto. Abate è una sorpresa, una nota positiva. Oggi è stata una prestazione media, abbiamo sofferto poi abbiamo giocato meglio. Oggi noi siamo al quarto posto, siamo qualificati per la prossima Champions. Se noi abbiamo tutti i giocatori della rosa, possiamo competer per il quarto posto. Il FPF oggi è un puzzle, difficile da capire, cercheremo di fare tutto ma ci sono dei paletti da rispettare. Forse con due innesti questa squadra potrebbe essere ancora più forte. Zlatan? Ibrahimovic non arriverà. Aveva dato la parola ai Galaxy e quindi non tornerà perché deve rispettare la promessa fatta alla sua attuale squadra. Lui è importante per la MLS quindi sarebbe stata dura portarlo qua in Italia. Cutrone non c’entra nulla, lui ha 20 anni e Ibra 37. Possibile che arrivi una sanzione economica. Oggi abbiamo un bilancio economico negativo, dovremo crescere piano piano. Con Paquetà è diverso dai tempi di Kakà: lui ci darà di sicuro una mano, ma sono due situazioni diverse. Obiettivi? Esperienza, magari un centrocampista e un attaccante. Fabregas? Ci sono stati contatti, per ora ci stiamo guardando intorno. Gattuso? Normale che Rino non parli di mercato. Noi siamo liberi di poter scegliere, Gattuso lo conosco da 20 anni. Rino è un allenatore giovane che è molto aperto e sta imparando molto. Se un giorno dovessimo vincere con Gattuso in panchina sarebbe bellissimo”.

