Ufficiale: Leonardo Cerri è un nuovo giocatore del Bari

27/08/2025 | 12:15:26

“SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’03 Leonardo Cerri (04.03.2003, Roma). L’attaccante sarà da subito a disposizione di mister Caserta; indosserà la maglia numero ’99’. Il club bianconero acquisisce Cerri dall’Under 17 del Pescara aggregandolo al proprio settore giovanile nella stagione ’19-’20. Dopo aver ben figurato a Torino tra U17 e Primavera, l’attaccante romano fa il suo esordio tra i pro nella stagione ’22-’23 indossando la maglia della Juventus Next Generation, collezionando 61 presenze, 13 gol e 2 assist nei due campionati giocati con i piemontesi. Quindi, lo scorso anno, Cerri approda in Serie B, vestendo la maglia della Carrarese con cui gioca 33 partite e segna 4 reti. Ha vestito l’azzuro dall’U19 fino all’U21. Benvenuto Leonardo!”.

Foto: sito Bari