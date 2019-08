Leonardo allo scoperto: “Neymar-Barça? A oggi non ci sono accordi. L’offerta…”

La telenovela Neymar sembra destinata a proseguire fino alle ultime ore di mercato. Il Barça nelle scorse ore ha aumentato il pressing, il Psg non intende fare passi indietro rispetto alle richieste iniziali. A fare chiarezza ci ha pensato Leonardo, direttore sportivo dei transalpini, intervenuto così a France Football: “Neymar? Il Barça ha sempre saputo cosa volevamo. Hanno fatto la prima offerta scritta il 27 agosto. Ad oggi non ci sono accordi. Questa è la situazione attuale. Siamo a tre giorni dalla fine della finestra di trasferimento, c’è una scadenza naturale. Molti club hanno fatto mercato all’inizio della finestra e oggi non hanno più fondi”.

Foto: sito ufficiale Psg