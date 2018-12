Leonardo allo scoperto per Fabregas: “Ci siamo parlati, stiamo valutando l’operazione. Ora…”

Leonardo, direttore generale del Milan, è tornato a parlare del mercato rossonero confermando i contatti per Fabregas che vi avevamo anticipato nelle scorse settimane. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Fabregas per il centrocampo del Milan? Ci sono stati dei contatti, ci siamo parlati ma per ora non abbiamo approfondito. Non c’è niente di certo, stiamo studiando l’operazione e valutando tante altre cose. Ora aspettiamo indicazioni precise dalla proprietà”.

Foto: Standard.co.uk