Leonardo all’assalto di Milinkovic-Savic: la ricostruzione della giornata

Che sia Milan o che sia Psg, il pallino di Leonardo è sempre lo stesso e porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio era un pallino del dirigente brasiliano già l’anno scorso, quando cercò (invano) di strapparlo dalle mani di Lotito per fargli vestire la maglia rossonera. Ora, dopo aver riabbracciato il Paris Saint-Germain, l’ex Milan è tornato alla carica per il classe ’95: pronta un’offerta compresa tra i 75 e gli 80 milioni di euro più un ricco ingaggio al calciatore. Milinkovic-Savic è la primissima scelta dei parigini per il centrocampo, Leonardo sa di poter contare sui buoni rapporti con l’agente del serbo (Mateja Kezman), con il quale ci sono stati contatti anche in giornata. La concorrenza non manca di certo, ma intanto il Psg ha dato il via all’assalto…

Foto: Twitter ufficiale Lazio