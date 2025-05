Leon escluso dal Mondiale per Club 2025, è ufficiale: in arrivo lo spareggio

06/05/2025 | 19:48:00

Adesso è ufficiale: è stato respinto il ricorso del Leon, l’ultima squadra che parteciperà al Mondiale per Club si deciderà con uno spareggio. Nella giornata di martedì 6 maggio, il Tribunale dello Sport di Losanna ha bocciato il ricorso presentato dal Leon sulla partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Competizione che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio. La Commissione della Fifa aveva escluso, nel mese di marzo, sia il Leon che il Pachuca. La causa è legata alla multiproprietà delle due squadre”. La FIFA si è poi espressa sulla sostituzione, che avverrà con uno spareggio: “Ulteriori dettagli relativi alla partita di spareggio, inclusi data, sede, orario del calcio d’inizio e vendita dei biglietti, saranno comunicati a tempo debito”.

FOTO: Instagram Mondiale per club 2025