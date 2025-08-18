Leon Bailey alla Roma: affare in chiusura

18/08/2025 | 17:30:38

Uno dei due famosi esterni offensivi chiesti da Gasperini: Leon Bailey dall’Aston Villa alla Roma, operazione in chiusura e scambio di documenti ormai completato. Nessuna sorpresa rispetto a una trattativa già da qualche giorno in dirittura d’arrivo, con la volontà del diritto interessato e l’apertura del club inglese. Per il classe 1997 la Roma ha previsto un’operazione sotto i 25 milioni: un paio di milioni per il prestito, diritto di riscatto a 22, più o meno quanto preventivato. Adesso possono essere organizzate le visite, Bailey sbarcherà nella Capitale e si metterà a disposizione di Gasperini.

Foto: Instagram Bailey