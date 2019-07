Leo Duarte saluta il Flamengo: “Grazie, vado via da uomo”. Il Milan lo aspetta

Leo Duarte si appresta ad abbracciare il Milan. Il Flamengo ha sancito definitivamente l’addio del difensore classe ’96 con un video pubblicato sui social che ritrae il centrale intento a salutare tutti i compagni e lo staff prima di partire per la sua nuova avventura. “​Voglio ringraziare tutti, tutti i giocatori il Flamengo. Sono arrivato da bambino e vado via da uomo. È un momento di felicità e tristezza, sono stato molto felice qui e ho realizzato un sogno”, ha detto Duarte, pronto a partire per l’Italia dove lo aspetta il Milan.

O zagueiro Léo Duarte se despediu dos companheiros e funcionários do Flamengo nesta tarde. Obrigado por tudo, #GarotoDoNinho! pic.twitter.com/Ni2kGJMpkS — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2019

Foto: Twitter ufficiale Flamengo