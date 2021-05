L’entourage di Milik: “Sta molto bene al Marsiglia, ora è concentrato sull’Europeo”

A Marsiglia i tifosi si interrogano sul futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, arrivato a gennaio dal Napoli, si è inserito ottimamente in squadra. L’entourage del giocatore, nel corso di un’intervista a La Provence, ha rassicurato tutti sulla permanenza di Milik all’Om. “Sta molto bene al Marsiglia e ora si sta concentrando solo sull’Europeo. Non ci sono novità e non sta succedendo nulla”.

FOTO: Twitter Marsiglia