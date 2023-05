L’entourage di Kim: “United? Non c’è nulla di vero”

A Star News Korea l’entourage di Kim Min Jae ha parlato della ipotetica trattativa con il Manchester United, smentendo tutte le voci che vogliono il coreano alla squadra di Ten Hag: “L’accordo con lo United? No, non è vero. Il Manchester è interessato a Kim da tempo, da quando giocava in Cina, ma si è trattato sempre e solo di una chiacchierata. Kim ora è concentrato sul Napoli e sul finale di stagione qui, poi in Premier League non si sanno nemmeno le squadre che andranno nella prossima Champions League”.

Foto: Instagram Napoli