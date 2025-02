Lens, occhi sull’ex Roma Cengiz Under

A poche ore dalla fine del calciomercato invernale, il Lens è ancora alla ricerca di un ultimo innesto per rinforzare il suo attacco. Negli ultimi giorni siano state esplorate numerose piste (come quella di Kamaldeen Sulemana del Southampton), e tra queste ci sarebbe anche quella di Cengiz Under, ala ex Roma. Il classe ’97 è ora al Fenerbahce, in cui però non riesce a trovare continuità (162 minuti in 8 presenze). Secondo Foot Mercato il club di Istanbul avrebbe aperto alla partenza, e nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta.

Foto: Instagram Under