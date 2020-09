Lennon: “Ajer-Milan? Non vogliamo venderlo, non ci sono state offerte”

L’allenatore del Celtic, Neil Lennon, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Kristoffer Ajer che nelle ultime ore è stato spesso accostato al Milan. Queste le parole del tecnico: “Noi vogliamo tenerlo, non ci sono state offerte e non devo confermare nulla. Non si possono controllare le voci di mercato, ma noi non vogliamo venderlo”.

Foto: transfermarkt