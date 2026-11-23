Lennart Karl si racconta: “Non sono una persona molto intelligente, per me esisteva solo il calcio”

23/11/2026 | 10:17:26

Lennart Karl si è raccontato con grande sincerità durante un incontro con i tifosi del Bayern Monaco in Alto Adige. Il giovane talento tedesco, 18 anni, ha parlato del proprio percorso, delle scelte fatte per inseguire il sogno di diventare calciatore professionista e di cosa sarebbe successo se non fosse riuscito a raggiungere il suo obiettivo. “Per me non c’era un piano B, c’era soltanto il piano A. I miei genitori mi dicevano di portare avanti la scuola, ma io non volevo farlo. Volevo semplicemente giocare a calcio”. Karl ha poi aggiunto con una frase che ha colpito per la sua spontaneità: “Non saprei nemmeno adesso cosa fare. Non sono una persona molto, molto intelligente nella vita”. Il talento del Bayern ha spiegato di essere sempre stato completamente concentrato sul pallone, senza immaginare un percorso alternativo: “Per fortuna il calcio è andato bene, altrimenti non sarei riuscito ad andare avanti come sto facendo adesso”. Un pensiero anche per la famiglia, fondamentale nel suo percorso: “Ho gli amici perfetti, la famiglia perfetta, che mi ha aiutato tantissimo. Anche per questo la famiglia è molto importante. È la cosa più importante nella vita, insieme alla salute, naturalmente”. Karl ha parlato anche del fratello minore Vincent, al quale cerca di trasmettere consigli e la propria esperienza: “Gli do tantissimi consigli. I miei genitori gli dicono di continuare la scuola, ma lui vuole soltanto giocare a calcio, proprio come facevo io”.

foto: instagram Karl