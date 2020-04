LENN JASTREMSKI, UN TALENTO CRISTALLINO PER IL BAYERN DEL FUTURO

Un nuovo talento in arrivo al Saebener Strasse, il campo d’allenamento del Bayern Monaco: si tratta di Lenn Jastremski, attaccante classe 2001 del Wolfsburg Under-19. Nonostante la giovane età, è già considerato come uno dei giovani con più potenziale del calcio tedesco.

Altro 1,90 m, ha un fisico molto simile a quello di Robert Lewandowski, di cui, per certi aspetti, ne ricorda la caratteristiche. Jastremski potrebbe garantire maggiore profondità al Bayern II che, in estate, perderà Kwasi Wriedt, già ceduto al Willem II. Difficilmente debutterà in prima squadra la prossima stagione, anche perché il Bayern avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo, con Leroy Sané obiettivo numero uno; tuttavia, sarà sicuramente titolare indiscusse nella squadra riserve, poiché almeno uno fra Joshua Zirkzee e Fiete Arp sarà promosso definitivamente in prima squadra.

Jastremski ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2023 e sarà aggregato alla squadra riserve del Bayern Monaco, il Bayern II. Qui ritroverà Leon Dajaku e Oliver Batista Maier, altri talenti del calcio tedesco e suoi compagni di Nazionale.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco