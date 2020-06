Lenglet tentenna sul futuro: “Non dipende soltanto da me”

Il difensore francese del Barcellona, Clément Lenglet, ha rilasciato una lunga intervista a Mundo Deportivo. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Dembélé ha avuto un brutto momento: infortunarsi nuovamente prima di tornare a giocare gli ha causato rabbia; speriamo ritorni per la Champions. Messi ha avuto un po’ di fastidio, ma si è allenato bene. È pronto per ciò che affronteremo. Qui vado d’accordo con tutti, ho trascorso due anni molto positivi e voglio continuare, ma non dipende solo da me.”

Foto: Diezhn