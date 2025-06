Lenglet: “Mondiale per Club? È la prima volta che si gioca, possiamo scrivere la storia”

12/06/2025 | 21:00:18

Clement Lenglet è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Dopo l’annuncio sono arrivate anche le parole ai canali ufficiali dei Colchoneros: “È un orgoglio poter far parte di questo club e di questa storia. Ora posso dire di essere dell’Atlético al 200%. Mi sento molto orgoglioso e felice per questa notizia”.

Sul bilancio della stagione: “”Non siamo riusciti a conquistare alcun titolo finora, ma abbiamo fatto tantissime cose bene, con ottime serie di risultati e un livello di gioco piuttosto alto. La stagione è stata abbastanza positiva, anche a livello personale”.

“Se devo evidenziare qualcosa, è la serie di vittorie che abbiamo ottenuto. È stata lunga e con successi importanti. È stato un momento speciale per tutti. Ricordo anche le partite giocate al Metropolitano, è uno stadio speciale. Per me, che debuttavo lì come giocatore di casa, è stato un momento importante”. Ora il Mondiale per Club, nel girone B con Botafogo, PSG e Seattle Sounders: “È un’opportunità per vincere un titolo. È la prima volta che si gioca e possiamo scrivere la storia del calcio. Vogliamo dare il massimo, giocare la finale del 13 luglio e vincere il trofeo”.

Foto: Instagram Atletico Madrid