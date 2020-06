Lenglet: “Giocare così tante partite in poco tempo senza riposare può essere rischioso per il nostro fisico”

Intervistato da El Partidazo de Movistar, Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona, ha parlato della ripresa: “Stiamo bene. Abbiamo trascorso molte settimane senza allenarci normalmente, ma abbiamo lavorato a casa. Sappiamo che rischieremo molto, giocheremo così tante partite, quando di solito dovremmo fare una pausa di tre mesi per il caldo. Sarà duro per il nostro corpo, dobbiamo prepararci bene ed evitare infortuni. Inizia un nuovo campionato di 11 partite. Tutto ritorna a zero e dovremo vincere di nuovo le partite, più di prima.”