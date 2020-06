Lenglet: “Da piccolo tifavo PSG, ora sogno di batterli in finale di Champions”

Intervistato da Le Parisien, Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona, si è raccontato: “Da bambino ero un vero tifosi del PSG. Mio padre mi portava persino al Camp des Loges per seguire l’allenamento. Ricordo di aver incontrato Ronaldinho, Pauleta e altri grandi giocatori che hanno fatto la storia del club. Da quando sono diventato un professionista, tutto è cambiato. Quando ho iniziato a Nancy, ero nello stesso campionato di PSG. Non potevo tifare per una squadra contro cui stavo giocando e poi quando giochi in club con un’identità molto forte come Siviglia o Barcellona necessariamente diventi un tifoso. Una finale di Champions Barça-PSG sarebbe un sogno. Purché il Barcellona vinca, ovviamente!”

Foto: AS