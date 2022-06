Lenglet al Tottenham chiusura a un passo, nuovo difensore per Conte

Il Tottenham di Antonio Conte è molto attivo sul mercato e ora è pronto a chiudere per Lenglet del Barcellona. La trattativa si è accesa dopo che il giocatore ha dato l’ok al trasferimento in prestito. Presto dunque, Antonio Conte avrà a disposizione il centrale francese. La trattativa andrà in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni per gli Spurs.

Foto: Twitter Barcellona