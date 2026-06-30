L’Empoli saluta Romagnoli, Haas, Ebuehi e Gasparini: “È stato un piacere avervi con noi”
30/06/2026 | 16:04:53
L’Empoli ha annunciato sui propri canali la conclusione dei contratti di Simone Romagnoli, Nicolas Haas, Tyronne Ebuehi e Manuel Gasparini.
Questo il comunicato del club:
“In bocca al lupo
Si concludono oggi i contratti di Simone Romagnoli, Nicolas Haas, Tyronne Ebuehi e Manuel Gasparini, che terminano così la loro esperienza in azzurro.
Grazie ragazzi, è stato un piacere avervi con noi!”.
Foto: sito Empoli