L’Empoli saluta Romagnoli, Haas, Ebuehi e Gasparini: “È stato un piacere avervi con noi”

30/06/2026 | 16:04:53

L’Empoli ha annunciato sui propri canali la conclusione dei contratti di Simone Romagnoli, Nicolas Haas, Tyronne Ebuehi e Manuel Gasparini.

Questo il comunicato del club:

“In bocca al lupo

Si concludono oggi i contratti di Simone Romagnoli, Nicolas Haas, Tyronne Ebuehi e Manuel Gasparini, che terminano così la loro esperienza in azzurro.

Grazie ragazzi, è stato un piacere avervi con noi!”.

Foto: sito Empoli