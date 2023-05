L’Empoli pareggia al 96’, il Verona perde due punti di platino per la salvezza

Pareggio all’ultimo respiro subito dal Verona al Bentegodi per il match delle 12:30 di questo turno di Serie A. Hellas Verona ed Empoli che mettono in scena un match poco emozionante, fino ai minuti finale, ma di fondamentale importanza per i padroni di casa in piena lotta salvezza. Al quarto d’ora ci prova Ngonge ma Vicario è attento e ferma l’azione. Molto caldo oggi in quel di Verona, questo si riflette in campo con ritmi bassi. Dopo 25 minuti, l’arbitro ferma il gioco per il cooling break. La prima frazione si chiude con pochissimi sussulti, ambo i lati. Alla ripresa le squadre sembrano leggermente più arrembati. Al 53’ Tameze prova a mettere in area un pallone pericoloso ma la difesa toscana respinge. Al 59’ la sostituzione che cambia la partita: Zaffaroni lancia nella mischia un altro attaccante inserendo Adolfo Gaich al posto di Miguel Veloso. Al 61’ ancora il Verona che attacca con Ngonge che cerca il tiro dalla media distanza. Ancora pronto Vicario che devia sulla destra. Tocca al neoentrato Adolfo Gaich sbloccare la partita, al suo primo tocco, con un pallone che arriva a sua disposizione e viene spedito in rete. È 1-0 Hellas che negli ultimi minuti aveva dimostrato qualcosa in più. Polemiche nei confronti dell’arbitro da parte dell’Empoli per un presunto tocco di mano di Ngonge che ha dato il via all’azione del gol di Gaich, il VAR non interviene. VAR ancora protagonista all’80’ quando l’Empoli reclama un calcio di rigore. Chiffi viene chiamato a riguardare l’intervento al monitor ma non cambia la sua decisione, niente rigore. La partita si accende nei minuti di recupero, con un incredibile arrembaggio dell’Empoli che schiaccia il Verona nella sua area. Al 94’ un super Montipò salva i suoi su Stojanovic ma non può nulla pochi secondi dopo. È ancora Petar Stojanovic che conduce un’ottima azione personale, il suo tiro viene deviato da Magnani sulla sinistra, stavolta Montipò non può nulla. Il risultato finale è 1-1, un pareggio che inchioda l’Hellas Verona a 31 punti in coppia con lo Spezia. Due punti persi per gli scaligeri che si giocheranno la salvezza all’ultimo turno contro a San Siro contro il Milan.

Foto: Instagram Montipò