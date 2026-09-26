L’Empoli, Pagliuca e il Pianeta spento

26/09/2026 | 23:55:19

Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore dell’Empoli, Andreoletti candidato da seguire per la sostituzione. Un doppio scenario anticipato da Luca Cilli giovedì scorso (il primo ormai andato in porto) che il club toscano a caldo ha voluto spegnere e fin qui ci sta, ci mancherebbe. Ma è stata paradossale per non dire comica la chiave di lettura di presunti (molto presunti) bene informati sulle vicende di casa Empoli. Il Pianeta era spento, assolutamente scollegato e hanno vomitato veleno nei riguardi di chi ha voluto semplicemente fare informazione con correttezza. Non soltanto il Pianeta era spento, ma non si è accorto di alcune cose che si stavano verificando a dieci metri da… casa, anzi nel soggiorno o in camera da letto. Smentivano facendo ironia, ma due giorni dopo (oggi) quelli del Pianeta spento hanno scoperto dal solito Satellite in ritardo che davvero tra l’Empoli e Pagliuca è finita. E si sono convertiti anche loro, dopo 48 ore di giornalismo al contrario. Soprattutto dal punto di vista della deontologia….

Foto: sito Empoli