L’Empoli batte di misura la Samp. E’ 1-0 al Castellani. Annullato un gol a Colley al 97′

L’Empoli batte 1-0 la Sampdoria in uno scontro diretto importante che lancia i toscani verso la salvezza. Una gara equilibratam con la Samp che si giocava grosse chance per riaprire i discorsi salvezza.

Empoli che riesce a vincere grazie a un gol di Ebuehi al 55′.

Sembra finita, ma al 97′ arriva il pareggio della Sampdoria con Colley. Una beffa per i toscani, che avevano accarezzato il sogno del successo, ma il VAR annulla la rete degli ospiti al 111′. Per i blucerchiati, fermi a 9 punti, situazione alquanto disperata, insieme al Verona e alla Cremonese. L’Empoli invece sale a 22 punti, compiendo un balzo importante verso la salvezza.

Foto: twitter Empoli