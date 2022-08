L’emozione blocca il Monza, vince il Torino: finisce 1-2 all’U-Power Stadium

Il Monza stecca l’esordio in Serie A. L’entusiasmo dei primi minuti si trasforma in un’arma a doppio taglio per gli uomini di Monza. I brianzoli sono apparsi bloccati e ai granata è bastato sfruttare un pasticcio di Pablo Marí per passare in vantaggio con Miranchuk che, servito dal difensore ex Arsenal e Udinese, non ha dovuto far altro che depositare in rete a tu per tu con Di Gregorio. Musica che non è cambiata nel secondo tempo. E infatti gli uomini di Juric hanno raddoppiato con il gol di Sanabria in acrobazia volante dopo il tocco di Samuele Ricci. Dopo il doppio svantaggio, il Monza ci prova, si butta in avanti ma il gol di Dany Mota arriva troppo tardi. Termina così 1-2 all’U-Power Stadium, Juric può finalmente sorridere.

Foto: Torino Instagram