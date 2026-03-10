Lemina piega il Liverpool: il Galatasaray vince 1-0 il primo round degli ottavi
10/03/2026 | 20:41:27
Il Galatasaray piega 1-0 il Liverpool nel match di andata degli ottavi, decide la rete di Lemina, ma è protagonista anche un grande Osimhen. Dopo 7′ alla prima occasione il Galatasaray colpisce! Sponda di Osimhen per Lemina che di testa porta avanti i suoi contro il Liverpool. Primo tempo che si chiude con una timida reazione del Liverpool, ma i turchi difendono il gol di vantaggio siglato dall’ex Juventus. Nella ripresa annullato un gol a Osimhen per una posizione di fuorigioco di Yilmaz.
