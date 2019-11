L’emergente e preparato Fonseca sfida Ancelotti: scontro Champions all’Olimpico

Torna la Serie A e domani alle 15:00 Paulo Fonseca sfiderà Carlo Ancelotti. L’emergente tecnico portoghese finora si è dimostrato all’altezza, spazzando via il – probabilmente – eccessivo scetticismo generale del primo periodo. Il suo approdo in Italia, dopo l’ottima avventura in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, a molti sembrava una scommessa, ma il 46enne nativo di Maputo, in Mozambico, ha fatto immediatamente vedere di che pasta è fatto: preparazione tattica, gioco propositivo, istinto, eleganza, signorilità, savoir faire ed eccellente problem solving, messo in luce in particolar modo nelle ultime settimane facendo fronte a una situazione di emergenza, tra infortuni e squalifiche, quasi drammatica che avrebbe mandato in tilt chiunque. Mancini centrocampista, con riscontri positivi sul campo, è l’esempio lampante. Il rilancio di Pastore gli fa guadagnare ulteriori punti, ma la gestione mediatica di un talento puro come Zaniolo rappresenta finora la ciliegina sulla torta. Dall’altra parte ci sarà il Napoli di Carlo Ancelotti, un maestro di vita e di calcio, un vincente sotto tutti gli aspetti considerando il suo ampio e glorioso curriculum. Gli azzurri, reduci dal bollente e chiacchierato pareggio con l’Atalanta al San Paolo, non intendono e non possono più commettere altri passi falsi. In palio ci sono punti pesanti, nonostante si tratti soltanto dell’undicesima giornata. Pertanto, all’Olimpico, assisteremo a un autentico e delicato scontro Champions.

Foto: Roma e Napoli Twitter