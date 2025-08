Lemar si presenta al Girona: “Voglio ritrovare il piacere di giocare, sento già feeling con questo ambiente”

01/08/2025 | 15:57:28

A 29 anni, dopo stagioni altalenanti con i Colchoneros, Lemar ha scelto il Girona per rilanciarsi. “Mi ha convinto il progetto e soprattutto la chiamata dell’allenatore, è stata decisiva. Dopo aver parlato con lui, ho capito subito che era la scelta giusta e l’ho detto al mio agente”, ha raccontato in conferenza stampa. “Voglio ritrovare il piacere di giocare e sento già un buon feeling con questo ambiente. Ho cominciato ad allenarmi con il gruppo e le sensazioni sono positive”. Reduce da una stagione difficile, segnata da problemi fisici e poca continuità, Lemar ha ammesso di aver attraversato momenti complicati: “È stata dura non poter dare il mio contributo, ma ho lavorato su me stesso per farmi trovare pronto. Ora sto bene, ho fiducia e voglio restare al 100% per aiutare la squadra”. Non sono mancati anche i saluti affettuosi all’Atlético, dove ha trascorso sette stagioni: “Ho legami forti con tanti compagni e persone del club, ma ora si apre un nuovo capitolo. Sono felice che anche Simeone mi abbia incoraggiato: mi ha detto che Girona è il posto giusto per tornare a godermi il calcio ad alto livello”.

Foto: insta girona