Leko (All. Bruges): “Stankovic grande professionista, avrà una carriera splendida”

29/01/2026 | 15:25:01

Il tecnico del Brugge Ivan Leko ha concesso un’intervista a HLN, dove ha parlato del grande momento di Aleksandar Stankovic, autore di due assist e un gol ieri contro il Marsiglia: “Conosco Luka Modrić. Conosco Ivan Rakitić. Conosco Ivan Perišić. La mia esperienza è che i giocatori più grandi a volte sono i ragazzi più normali. Anche Aleks è così. Un buon giocatore, ma super normale. Inoltre è semplicemente un grandissimo giocatore. Se continua così e ha fortuna con la salute e con tutto ciò che incontrerà sul suo cammino, sono certo che avrà una carriera splendida. Mi piace molto lavorare con lui. È un ragazzo fantastico. Un professionista, uno che investe molto tempo nella sua carriera e che impara in fretta. Amo la sua personalità, il suo carattere. I suoi genitori possono essere fieri di lui per il ragazzo che è”.

foto x brugge