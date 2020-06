Leiva: “Non ho paura della ripresa. Scudetto? Prima pensiamo a conquistare un posto in Champions”

Intervistato da Redetv, Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, ha parlato del proseguimento della stagione: “Il nostro obiettivo, prima di tutto, è quello di conquistare il piazzamento in Champions League. Poi, avendone la possibilità dal punto di vista matematico, cercheremo anche di conquistare il titolo. L’operazione al ginocchio? Non è stato facile decidere di andare sotto i ferri – continua -. Ho preso tutte le precauzioni possibili, in realtà ho aspettato un po’ quando ho sentito il fastidio al ginocchio. Però dopo 3-4 settimane il fastidio non passava. Ho guardato al lato positivo, ovvero quello che non avrei comunque perso partite. L’ospedale in cui mi sono operato non ha avuto casi di Coronavirus, quindi sono stato tranquillo. Ora il ginocchio sta bene, mi sto già allenando con il gruppo. Ovviamente parliamo di un intervento, quindi ci sono ancora alcune cose su cui devo completamente recuperare. Credo però che ce la farò in questi giorni che ci separano dall’inizio del campionato. La ripresa non mi spaventa, i protocolli messi in atto garantiscono la massima sicurezza per tornare in campo. Abbiamo uno scontro diretto da affrontare. L’Atalanta sta facendo bene da diversi anni. Nella scorsa stagione l’abbiamo battuta nella finale di Coppa Italia, ma abbiamo perso qui a Roma in campionato. Quindi è una squadra che dà sempre molti problemi. Anche noi però siamo forti, abbiamo dimostrato di poter battere qualsiasi avversario. Sarà una partita interessante.”