Leiva: “Adesso niente scuse, terminiamo la stagione nel migliore dei modi”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Lucas Leiva, centrocampista della Lazio ha commentato così l’amara sconfitta contro il Sassuolo: “Adesso non dobbiamo trovare scuse e alibi. Il momento non è facile, abbiamo perso tre partite di fila e le cose non stanno andando come immaginavamo. Ora bisogna parlare poco e trovare una soluzione. Sapevamo che il Sassuolo fosse tornato molto bene dal lockdown. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma abbiamo segnato poco. Siamo una squadra e ora dobbiamo cercare di finire nel migliore dei modi.”

Foto: profilo ufficiale twitter Lazio