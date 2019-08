L’Eintracht conferma: “Trattativa avanzata con lo Sporting per Dost”

Il futuro di Bas Dost potrebbe essere di nuovo in Germania. L’attaccante dello Sporting infatti è molto vicino all’Eintracht Francoforte, che attraverso i propri canali ufficiali, ha confermato lo stato avanzato della trattativa. Per l’attaccante olandese classe 1989 sarebbe un ritorno in Bundesliga, dopo l’esperienza con il Wolfsburg, dove aveva totalizzato 48 gol in 117 presenze. Qui sotto il Tweet della società:

https://twitter.com/Eintracht/status/1162771988009672705?s=20