Leicester, Vardy potrebbe saltare l’ultima giornata contro il Bournemouth. Il motivo

16/05/2025 | 21:30:33

Tutte le storie, anche le più belle, prima o poi finiscono. Sarà così, domenica, anche per l’avventura di Jamie Vardy al Leicester, che contro l’Ipswich Town vedrà la sua conclusione dopo ben tredici anni di onorato servizio. La leggenda delle Foxes scenderà in campo per la cinquecentesima e ultima volta e riceverà così l’abbraccio di tutto il King Power Stadium, stadio che ha pianto e gioito con lui ininterrottamente dal 2012. Lo scenario si prospetta diverso per l’ultima partita della stagione. Il prossimo 25 maggio, il Leicester – già retrocesso in Championship – sfiderà il Bournemouth in trasferta. La possibile assenza di Jamie Vardy nell’ultima partita con il Leicester ha destato curiosità. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Leicester vorrebbe tributare il definitivo addio a Vardy al King Power Stadium. Inoltre, la coincidenza vuole che l’ultima sfida casalinga del bomber di Sheffield con la maglia delle Foxes coincida con la data in cui Vardy firmò il suo primo contratto con il Leicester, il 18 maggio 2013. Anche per questo motivo, l’attaccante potrebbe decidere di disertare l’ultima partita di campionato così da concludere la sua meravigliosa avventura a Leicester con 500 presenze e l’amore del proprio pubblico.

Foto: Instagram Vardy