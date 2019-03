Leicester, rinnova capitan Morgan: è ufficiale la firma fino al 2020

Prosegue il matrimonio tra Wes Morgan e il Leicester. Il capitano delle Foxes, protagonista della storica impresa in Premier League con Ranieri in panchina, ha firmato quest’oggi un nuovo contratto fino al 30 giugno 2020, prolungando così di un anno il precedente accordo. Leicester-Morgan, la storia continua…

Wes Morgan has signed a new one-year contract extension with Leicester City 🔵#WesSigns 📝

— Leicester City (@LCFC) March 18, 2019