Leicester retrocesso. Vardy: “Abbiamo fallito tutti, giocatori, tecnici e società”

Il Leicester torna in Championship, dopo un solo anno di Premier, dopo la promozione dell’anno scorso. Alle Foxies fatale il ko interno contro il Liverpool.

Della retrocessione ha parlato il capitano, Jamie Vardy: “Non so nemmeno cosa dire. Rabbia, tristezza, delusione… questa stagione è stata un disastro totale, una vergogna. Abbiamo fallito tutti, giocatori e società,” ha scritto l’attaccante 38enne, aggiungendo: “Ai tifosi: mi dispiace. Scusate se non abbiamo reso come meritavate.”

Foto: twitter Leicester