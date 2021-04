Leicester, quattro giocatori esclusi per aver partecipato ad una festa

Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il West Ham, il Leicester è riuscito ancora a mantenere il 3° posto in classifica. A stupire i tifosi durante lo scontro diretto con gli Hammers è stata l’assenza di tre giocatori Foxes: Maddison, Choudhury e Perez. Perché? Semplice, i giocatori si sono ritrovati per una festa, insieme ad altre persone, a casa di Perez. Beccati dal tecnico, si sono poi nascosti al buio per non farsi scoprire anche dalla polizia. L’episodio risale a domenica, poche ore dopo la sconfitta in casa con il Manchester City. James Maddison e Hamza Choudhury partecipano a una festa a casa del compagno di squadra Ayoze Perez, con loro anche l’infortunato Harvey Barnes e altre 18 persone. Il tecnico però, come racconta il Sun, scopre tutto e manda un messaggio ai suoi giocatori, rovinando i piani dei quattro: ha detto loro che sapeva cosa stavano facendo e di fermare immediatamente la festa. Subito in panico, i giocatori delle Foxies hanno detto a tutti di nascondersi e spento tutte le luci così sembrava che non ci fosse nessuno a casa”. Al suo arrivo, la polizia, avvisata dai vicini, vedendo le luci spente non è intervenuta. Verso l’una di notte, molti ospiti hanno lasciato l’abitazione e si sono diretti verso la casa di Choudhury, nella zona di Nottingham, per continuare a festeggiare. Gli invitati erano stati costretti a mettere i loro telefoni in buste sigillate in modo che non si potessero fare foto o video, ma alla fine sono stati beccati lo stesso. Rodgers ha così deciso di non schierare i tre giocatori nella gara contro il West Ham. Una bravata che può costare cara al Leicester.

Foto: twitter leicester