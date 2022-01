Leicester, polemica per tre calciatori: squadra in quarantena ma loro erano a vedere il Mondiale di freccette

Polemiche intorno a tre calciatori del Leicester e al comportamento da loro tenuto nelle scorse ore. I tre sono James Maddison, Hamza Choudhury e Harvey Barnes e le discussioni sono piovute sul fatto che i tre il primo gennaio fossero in un affollato Alexandra Palace, a Londra, per il Mondiale di freccette World Darts Championship, mentre alcuni membri delle Foxes stavano osservando l’isolamento a causa del Covid e la squadra vedeva rinviata la sfida col Norwich.

Un comportamento che non è piaciuto ai tifosi, all’opinione pubblica e alla società, tenuto anche conto che i tre hanno postato tutto sui social, con selfie vari. I tre, erano tra i pochi non in quarantena, essendo negativi al tampone, ma aver rotto la bolla in cui era il Leicester, non è assolutamente sceso alla società che probabilmente prenderà provvedimenti.

Foto: Logo Leicester